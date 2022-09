Landleben Fest in Böddensell: Jugend verstärkt Dorfgemeinschaft

Was passiert, wenn die gesamte Festtagsgesellschaft in Böddensell „Aloha heja he“ singt? Und warum steht der Schützenkönig mit der Pfeife auf dem Fußballplatz, statt seine goldene Kette in Empfang zu nehmen? Antworten auf diese Fragen hat Böddensells Ortschef Andreas Köhn.