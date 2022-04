„Feuerlöwen aus Calvörde“ erobern das Land der tausend Gräben

Auf Einladung des Vorstandes des Calvörder Vereins ?Feuerlöwen? radeln Frauen, Männer und Kinder am Ufer des Mittellandkanals in Richtung Drömling.

Calvörde - „Es ist die erste große Veranstaltung nach der langen coronabedingten Pause, aber wir – die Feuerlöwen - sind entschlossen, voller Power den Drömling zu erobern“, erklärte Frank Adolf, Vorsitzender des Calvörder Feuerwehrvereins 1863. Er verteilte Radlergetränke mit Vita-minen und Kräutern an 30 Teilnehmer, die sich mit ihren Drahteseln vor dem Feuerwehrgerätehaus versammelten. Dann traten die Ausflügler am Ufer des Mittellandkanals in Richtung Land der tausend Gräben bis zur Mannhäuser Brücke in die Pedalen.