In Haldensleben (Landkreis Börde) geriet eine Hecke in Brand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Haldensleben (vs) l In der Bülstringer Straße in Haldensleben (Landkreis Börde) geriet am Samstag (11. Juli) gegen 12.15 Uhr eine Hecke in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Wie die Polizei mitteilt, wurden etwa zehn Meter Hecke dabei in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wurde auf ca. 3000 Euro geschätzt. Im Zuge der Ermittlungen zur Fahrlässigen Brandstiftung konnte ein 53-jähriger Mann als möglicher Verursacher festgestellt werden. Er hatte zuvor mittels eines Brenners nahe der Hecke Unkraut vernichtet.