Einen kleinen Feuerlöschteich im Haldensleber Ortsteil Süplingen hat die Feuerwehr auf Vordermann gebracht. Dabei mussten auch 70 Fische herausgeholt werden. Doch wie kamen die überhaupt in den Teich, der das Wasser für Einsätze liefern soll?

Ehrenamtlicher Einsatz für Feuerwehrleute in Haldensleben

Süplingen. - Vor zehn Jahren war der Feuerlöschteich in Süplingen zuletzt gereinigt worden. Das mache die Feuerwehr bei Bedarf, wie der Haldensleber Wehrleiter Frank Juhl erklärt. „Zuletzt war uns aufgefallen, dass Fische in dem Teich leben. Bei einem Einsatz möchte ich nicht überlegen müssen, was ich mit den Tieren mache, deshalb haben wir sie jetzt rausgeholt“, verrät Juhl.