Zwei rätselhafte Todesfälle auf dem Gelände des Hermes-Versandzentrums in Haldensleben lösen einen Großeinsatz aus.

Haldensleben l Auf dem Gelände des Hermes-Versandzentrums in Haldensleben ist es seit Sonntag zu zwei rätselhaften Todesfällen gekommen. Eine weitere Person wurde am Dienstag schwerverletzt. Nach Bekanntwerden der Vorfälle ordnete die Polizei Dienstagabend einen Großeinsatz von Feuerwehren an. Zum Einsatz kamen auch Messzüge für chemische Gefahrenstoffe.

Wie die Polizei am Dienstagbend bestätigte, war am Nachmittag ein Hermes-Fahrer leblos in seinem Fahrzeug aufgefunden worden. Eintreffende Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Bereits in der Nacht zu Dienstag hatte es einen Todesfall auf dem Gelände gegeben. Am Dienstagvormittag gab es zudem eine Schwerverletzte. Die Polizei ergänzte zu letzterem Vorfall, eine Mitarbeiterin habe über Kreislaufprobleme geklagt.

Eine Polizeisprecherin sagte, ein Zusammenhang zwischen den Fällen sei wahrscheinlich. Ob die Vorfälle durch austretende Gase oder Giftstoffe ausgelöst wurden, blieb zunächst unklar. Die Polizei bestätigte aber den Einsatz von Messzügen, die eine mögliche Belastung mit Gasen und Flüssigkeiten prüfen können. Vorerst handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, betonte ein Polizeisprecher. Für die beiden Toten wurden nach Medien-Informationen Obduktionen angeordnet. Ein Zeuge berichtete, große Teile der Belegschaft wurden am Dienstagabend von der Betriebsleitung nach Hause geschickt.