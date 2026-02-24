Gleich zwei Kameraden der Feuerwehr in Flechtingen und eine Calvörder Kameradin bekommen für ihre Leistungen eine Auszeichnung verliehen.

Gemeinsam für ein Foto posieren: Matthias Weber (v. l.), Tim Krümmling, Thomas Kirstein, Christine Schmittke, Maximilian Fritzsche und Klaus Zimmermann

Calvörde/Flechtingen - Durch ihre besonderen Verdienste wird den zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Flechtingen die Feuerwehrspange des Innenministeriums Sachsen-Anhalt verliehen. Thomas Kirstein, Hauptbrandmeister, und Maximilian Fritzsche, Oberlöschmeister, sind gemeinsam seit mehr als 60 Jahren im aktiven Dienst der Feuerwehr.