Gardelegen zeigt Farbe: Inspiriert von einem Projekt der Ostsee-Zeitung entsteht eine Farbpalette der Einheitsgemeinde, die mit Hexcodes und Farbnamen die visuelle Identität der Stadt sichtbar macht.

Die Idee kommt von der Küste: Die Ostsee-Zeitung hat vor einigen Wochen die Farben ihrer Städte gesammelt – als Hommage an Fassaden, Himmel, Wasser und Backstein. Ein schöner Gedanke, der sich auch auf die Einheitsgemeinde Gardelegen übertragen lässt.