Im vergangenen Jahr verteilte Friederike Jarczyk-Dehne von der Stiftung "Leben in der Hohen Börde" Blumen zum Frauentag. Coronabedingt müssen solche Gesten in diesem Jahr ausfallen. Foto: Gemeinde Hohe Börde

In diesem Jahr muss die Feier zum Frauentag in der Hohen Börde ausfallen. Bürgermeisterin Trittel gratuliert mit motivierenden Worten.

Hohe Börde (vs/car) l Gerade in den vergangenen Jahren haben sich die Gemeinde Hohe Börde und die Stiftung „Leben in der Hohen Börde“ bemüht, die Besonderheit des Frauentages wieder mehr in den Fokus zu rücken. Frauen aus der Hohen Börde waren eingeladen, um bei einer besonderen Umrahmung ein paar gemütliche Stunden zu verleben. War es im Jahr 2019 im Mammendorfer Steinhaus die Hermsdorferin Andrea Naunapper die in ihrer Rolle als Adelheid von Burgund, einst Gemahlin Ottos des Großen, brillierte, wurden im vergangenen Jahr im Hermsdorfer Mehrgenerationenhaus Mode und Musik kombiniert. Akteure waren Modedesignerin Susanne Klaus sowie Brigitte Klaus als Moderateurin und Jessica Denecke als Model und Sängerin.



Mit großer Wahrscheinlichkeit hätte die Reihe auch im 100. Jahr des Internationalen Frauentages eine Fortsetzung gefunden, aber die derzeitigen Einschränkungen in der Corona-Pandemie machen eine Veranstaltung unmöglich.



Frauen stehen in vorderster Reihe

Doch Steffi Trittel, die einerseits Bürgermeisterin der Gemeinde Hohe Börde ist, andererseits aber auch Vorsitzende der Stiftung „Leben in der Hohen Börde“ und langjähriges Präsidiumsmitglied des Deutschen Landfrauenverbandes, möchte auf ein Grußwort für alle Frauen am heutigen 8. März nicht verzichten: „Ich danke allen Frauen, die gerade in der schwierigen Zeit einer Pandemie in systemrelevanten Berufen, in ihren Familien, ihrem Lebensumfeld ihren Beitrag für uns alle leisten. Als Krankenschwestern, Lehrerinnen und Erzieherinnen, Pflegekräfte, Verkäuferinnen, als Angestellte und in vielen anderen Berufen sowie in ihren Familien stehen Frauen in vorderster Reihe, wenn es um Fürsorge und Gemeinwohl geht“, erklärt sie in einer Pressemitteilung.



Obwohl Frauen bereits viel erreicht haben, gäbe es noch viel zu tun. „Es hat sich viel zum Besseren geändert in den letzten Jahrzehnten. Traditionelle Rollenverständnisse wurden aufgelöst. Männer übernehmen in den Familien neue Aufgaben, dafür gebührt auch vielen Männern Dank bei der Unterstützung von uns Frauen“, nennt Steffi Trittel positive Beispiele, weiß aber auch, dass Frauen immer noch 50 Prozent mehr an unterbezahlten Tätigkeiten übernehmen. Der 8. März bietet ihrer Ansicht nach auch Gelegenheit, daran zu erinnern, um es in Zukunft zu verbessern. Die Hohe Börde sei auf einem guten Weg, die Erwerbstätigkeit von Frauen zu stärken und gezielt gute Bedingungen zu schaffen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stetig zu verbessern.