Haldensleben. - Mobile Daten aus – freies WLAN an: Seit einem Monat ist das kostenlose Surfen in Haldensleben möglich. An vielen Standorten in der Stadt und in den Ortschaften können sich die Bewohner online in das Netz „HDL – Wifi for free“ einwählen. Mehrere Tage hintereinander und an eigenen der 35 Standorte testete die Volksstimme-Redaktion, wie gut das WLAN-Netz ohne im Hintergrund laufende mobile Daten funktioniert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.