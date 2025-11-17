Mit einer Kranzniederlegung wurde in Wedrinegen an die Opfer von Krieg und Vetreibung gedacht. Pfarrerin Clara Flach erinnerte daran, dass die Kriege in der Ukraine, in Gaza und im Sudan auch die Menschen in Deutschland betreffen.

An der Gedenkveranstaltung nahmen unter anderem Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Wedringen sowie Mitglieder des Ortschaftsrates und des Kirchengemeinderates teil. Die Reservistenkameradschaft Reitender Roland Haldensleben legte einen Kranz nieder.