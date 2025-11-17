Mitten in Zerbst veräußert der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein bebautes Grundstück. Kaufangebote können bis Ende Januar 2026 eingereicht werden.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld will seine Liegenschaft in der Dessauer Straße in Zerbst verkaufen, die derzeit noch vom VHS Bildungswerk genutzt wird.

Zerbst - Die Lage ist optimal, das Gelände weitläufig und die Gebäude darauf vielseitig nutzbar - die mitten in Zerbst gelegene Immobilie durchaus nicht unattraktiv, die der Landkreis Anhalt-Bitterfeld derzeit zum Kauf anbietet. Die Rede ist von der kreiseigenen Liegenschaft in der Dessauer Straße 23d, die sich aus einem Haupt- und einem Nebengebäude sowie einem Mehrzweckgebäude zusammensetzt.