Historisches Gebäude in der Börde „Friedenseck“ und altes Kino in Haldensleben sollen abgerissen werden - Wird es wieder aufgebaut?

Das ehemalige Kino „Roland-Lichtspiele“ in Haldensleben und die daran hängende Gaststätte verfallen mehr und mehr. Nun soll etwas passieren. Abriss und Neubau stehen an. Aber was soll gebaut werden?