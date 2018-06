Mit einer Rekordteilnehmerzahl haben sich die Kinder der Grundschule Bebertal an der „Kleinen Friedensfahrt“ der Sportjugend Börde beteiligt. Über 100 Schüler sind dabei an den Start gegangen. Foto: Sportjugend

Die Kinder der Grundschule Bebertal haben an der „Kleinen Friedensfahrt“ der Sportjugend Börde teilgenommen.

Bebertal l Erstmals sind über 100 Fahrradfahrer in Bebertal bei der Traditionsveranstaltung an den Start gegangen. „Zuvor war auch ein Großteil der Kinder mit dabei“, sagt Schulleiter Maik Preikschas. „Allerdings haben wir jetzt 140 Kinder bei uns an der Schule.“

Nach den vielen spannenden Rennen gab es viele stolze Gesichter, denn auch wenn der Spaß am Sport natürlich im Vordergrund steht, wollte jeder so gut wie möglich abschneiden. Schließlich warten auf die Sieger nicht nur Auszeichnungen, sondern auch die begehrten Einladungen zum Kreisentscheid der „Kleinen Friedensfahrt 2018“ am 19. Juni in der Motorsportarena Oschersleben

Erstmals mehr als 100 Starter

Am Ende stand in der Altersklasse 11/12 Jungen Johannes Helmstorf vor Jerome Ahlfeld und Janne Täger und bei den Mädchen Fabienne Hanstein vor Josephine Lingner und Jolina Beschulte.

Bei den Jungen der Altersklasse 9/10 Jahre kam Till Wille als Sieger ins Ziel. Die Plätze zwei und drei errangen Lukas Höchel und Luca Lehmann. Auch bei den Mädchen dieser Altersklasse gab es spannende Rennen, in denen sich letztlich Elenor Nebel gegen Cora Meyer sowie gegen Mia Rochlitzer durchsetzte. Leon Altermann setzte sich bei den Jungen der Altersklasse bis 8 gegen Rune Trittel und Jan Pinkert durch. Bei den Mädchen gelang dies Amely L. Rätzel, die Amelie Werner und Nele Minks auf die Plätze zwei und drei verwies.

Natürlich erhalten alle Teilnehmer, die keinen Platz auf dem Treppchen erringen konnten, als Dank für ihren Sportsgeist aber auch als Ansporn für kommende Friedensfahrten eine kleine Teilnahmeurkunde. Die jeweils drei Erstplatzierten wurden mit großen Urkunden und Einladungen zum Kreisentscheid belohnt. Für die sechs Sieger der jeweiligen Altersklassen gab es als besondere Auszeichnung auch einen Pokal.

Kreisausscheid in Oschersleben

„Insgesamt war es dank der guten Zusammenarbeit zwischen der Grundschule Bebertal einschließlich der vielen hilfsbereiten Eltern, der Polizei, des Landkreises Börde und der Sportjugend eine sehr gelungene ‚Kleine Friedensfahrt 2018’, an der alle Beteiligten großen Spaß hatten“, schätzt Thomas Keitel von der Sportjugend ein.

Auch der Schulleiter zeigt sich sehr zufrieden. „Wir nehmen jedes Jahr an dem Wettbewerb teil“, sagt er. „Alle waren mit Ehrgeiz, aber auch der gebotenen Vorsicht bei der Sache.“ So habe es keine Verletzungen gegeben. „Die Kinder waren total begeistert“, berichtet Maik Preikschas weiter.

Urkunden für alle

„Die Unterteilung in Altersklassen erfolgte nach Jahrgängen.“ An dem Tag war außerdem die Verkehswacht aus Haldensleben zu Gast. Im Rahmen der Verkehrserziehung absolvierten die Schüler einen Parcours ebenfalls mit ihren Fahrrädern. „Bei uns hat sich also an einem Tag alles um das Fahrrad gedreht“, setzt er hinzu. „Wir drücken nun unseren Qualifikanten die Daumen für ihren großen Auftritt beim Finale in Oschersleben.“

Auch in diesem Jahr finden wieder etwa 15 Friedensfahrten im gesamten Landkreis Börde statt. Alle Schulen, die sich hierfür noch einen Termin sichern möchten, können sich bei der Sportjugend Börde unter der Telefonnummer 039209/3174 melden. Die Sportjugend wird bei dem Wettbewerb vom Landmaschinenvertrieb Altenweddingen finanziell unterstützt. Weitere Informationen zu den Projekten und Angeboten gibt es auf der Homepage www.sportjugend-boerde.de.