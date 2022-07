Friedenstauben für ukrainische Flüchtlinge in Haldensleben

Die Jugendherberge Haldensleben bietet derzeit für etwa 60 geflüchtete Ukrainer eine Unterkunft. Doch bald müssen die Menschen umziehen. Wie ist die Situation in der Herberge? Wird noch Hilfe benötigt?

Haldensleben - In der Jugendherberge Haldensleben dringen gedämpfte Stimmen aus den Fluren und aus dem Speisesaal. Familien sitzen zusammen, ein kleiner Raum steht voller Kinderwagen. „Die meisten hier sind Kinder und Frauen“, sagt Luise Klinzmann, eine Mitarbeiterin der Jugendherberge. Etwa 60 Flüchtlinge aus der Ukraine seien derzeit in den Räumlichkeiten untergebracht. „Zu Hochzeiten waren es schon mehr, aber das ändert sich immer mal wieder, wenn Menschen in andere Unterkünfte umziehen.“