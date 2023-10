Die Gemeinde Hohe Börde hat in Innsbruck einen Sonderpreis der Gartenakademie erhalten. Sie ist damit eine von drei „klimafitten“ Preisträgern.

In Innsbruck nahm die Delegation aus der Hohen Börde den internationalen Preis für ökologisches Gärtnern entgegen.

Hohe Börde/Innsbruck. - Mit einem Sonderpreis des „European Award for Ecological Gardening 2023“ (Europäischer Preis für ökologisches Gärtnern) ist eine Delegation der Gemeinde Hohe Börde aus dem österreichischen Innsbruck zurückgekehrt.

Damit ist die Hohe Börde eine von drei Preisträgern in der Kategorie „Klimafitte kommunale Grünflächen“. Mehr als 70 Teilnehmer hatten sich um die Auszeichnung in drei Kategorien beworben, informiert die Gemeinde Hohe Börde in einer Pressemitteilung.

Die Delegation aus der Börde wurde angeführt von Bürgermeisterin Steffi Trittel und ihrem designierten Nachfolger Andreas Burger, der im Januar das Amt des Bürgermeisters der Einheitsgemeinde übernehmen wird.

Gemeinde hat internationale Fachjury überzeugt

Eine internationale Fachjury hatte die Gemeinde Hohe Börde in der Kategorie „Klimafitte kommunale Grünflächen“ für den Preis nominiert. Mit der Auszeichnung werden herausragende, realisierte, qualitativ hochwertige Projekte und Leistungen in drei Kategorien prämiert, die stets das ökologische Gärtnern zur Grundlage haben. Gesucht wurden innovative wie nachhaltige Projekte mit Vorbildcharakter, die naturnah gestaltet sind, ökologisch gepflegt werden und auch soziale und wirtschaftliche Aspekte einbinden können. Besonders angesprochen wurden Gartenfreunde, Planungsbüros, Kommunen, Bildungseinrichtungen, Forschungseinrichtungen, Initiativen und Vereine aus allen europäischen Nationen.

Seit mehr als zehn Jahren ist die Hohe Börde auf dem Weg zur „Grünen Gemeinde“. Dazu gehören unter anderem eine naturfreundliche Bewirtschaftung der kommunalen Grünflächen, das Anlegen von Blühwiesen, die Etablierung eines „Natur im Garten“-Wettbewerbes für Kleingärtner, die Suche nach Baumpaten, Kooperationen mit Kommunen in Österreich und Tschechien, die ähnliche Ziele verfolgen, sowie ökologische Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche – wie zum Beispiel „Europas Minigärtner“.

Bereits die zweite Pflege-Zertifizierung in diesem Jahr

Den Preis verliehen hat die Organisation „Natur im Garten“, vertreten durch das Land Niederösterreich, den Verein „European Garden Association - Natur im Garten International“, die „Natur im Garten“ GmbH sowie die „Natur im Garten“ Service GmbH.

Im Juni dieses Jahres hatte die Gemeinde bereits die Zertifizierung als „Natur im Garten – Gemeinde“ für ihre vorbildliche und nachhaltige Pflege und Neuanlage des öffentlichen Grüns von der Gartenakademie des Landes Sachsen-Anhalt erhalten.