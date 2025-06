Magdeburg. - Die Verleihung des Kaiser-Otto-Preises in Magdeburg im Dom galt bislang als exklusives Ereignis für geladene Gäste. Auch in diesem Jahr werden Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft erwartet, wenn Violinistin Lisa Batiashvili und der Pianist Igor Levit ausgezeichnet werden. Zudem können Bürger aus der Stadtgesellschaft an der Zeremonie teilnehmen. Damit rückt die Frage in den Fokus, wie sich ein festlicher Rahmen mit erhöhter Sicherheitslage vereinbaren lässt.

