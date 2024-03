Nach 29 Jahren ist Schluss: Dieter Flemke erzählt, warum er die Tür seiner Kaffeestube in Morsleben schließen muss. Der 89-jährige Cafébesitzer hofft auf einen Nachfolger.

Morsleben. - „Gern hätte ich das Mühlencafé noch weiter betrieben“, sagt Dieter Flemke mit Wehmut in der Stimme. Bei einer Tasse Kaffee erzählt der 89-Jährige, dass er 1995 als Helmstedter den Bauernhof mit denkmalgeschützter Wassermühle an der Aller in Morsleben erworben hatte. „Ich werde bald 90 Jahre, da sollte man aufhören zu arbeiten“, sagt der Cafébesitzer.