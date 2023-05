Wenn der arbeitenden Bevölkerung in Haldensleben mittags der Magen knurrt, dann muss schnelles Essen her. Doch wo können sich Büroangestellte, Bauarbeiter und Co. überhaupt einen schnellen, warmen Imbiss der Marke Hausmannskost holen? Die Volksstimme stellt eine kleine Auswahl an Angeboten vor.

Haldensleben - Beim Logistikunternehmen Hermes Fulfilment an der Hamburger Straße in Haldensleben arbeiten rund 2600 Mitarbeiter. Sie sind zwar in verschiedenen Schichten eingesetzt. Doch irgendwann knurrt ihnen allen einmal der Magen. Dafür gibt es am Standort eine eigene Kantine. Sie bietet täglich wechselnde Gerichte an, aber beispielsweise dauerhaft auch Bockwurst zum kleinen Preis. Auch der Automobilzulieferer Ifa, der etwa 1400 Mitarbeiter in Haldensleben beschäftigt, hält ein Essensangebot vor. Er hat einen Backshop auf dem Betriebsgelände, der demnächst noch erweitert und für die Arbeiter attraktiver gestaltet werden soll, teilt das Unternehmen mit.