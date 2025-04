Auch in der Logistikbranche herrscht Fachkräftemangel. Wie Hermes Fulfilment in Haldensleben versucht, dem entgegen zu wirken.

Haldensleben. - Das Gras sei für Führungskräfte auch nicht grüner, aber ihre Arbeit sei sehr spannend, diese Erkenntnis hat Matthias Blessberg mittlerweile gewonnen. Blessberg arbeitet beim Logistikunternehmen Hermes Fulfilment in Haldensleben in der Be- und Entladung und hat in den vergangenen drei Monaten gemeinsam mit 17 weiteren Mitarbeitern die unternehmenseigene Talentschmiede durchlaufen.