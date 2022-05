Gehölzarbeiten in Kathendorf erledigt

Falco Behrens und Sohn Milo packten bei der Aufräumaktion in Kathendorf kräftig mit an.

Kathendorf - Zehn Kathendorfer haben am Wochenende die Sträucher und Bäume am Zilbecker Weg beschnitten. Unter den Helfern waren auch vier Kinder. Aufgerufen dazu hatte der Ortschaftsrat. Eigentlich sollte an diesem Tag der Verbissschutz entfernt werden. „Doch weil es teilweise sehr stürmisch war, haben wir uns entschlossen, das an einem anderen Tag zu machen“, erzählt Ortsbürgermeisterin Sabine Wieter.