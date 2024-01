Noch ist Calvördes Bürgermeister Volkmar Schliephake im Amt. Aber am 21. Januar muss er den Chefsessel für Hubertus Nitzschke räumen. Was planen Schliephake und sein Nachfolger für die Zukunft?

Mannhausen. - Gemeinderätin Heidemarie Schweickert ernennt, vereidigt und verpflichtet den am 8. Oktober 2023 neugewählten ehrenamtlichen Bürgermeister Hubertus Nitzschke (UWG) bei der Sitzung des Gemeinderates in Mannhausen. Der 66-Jährige hatte sich deutlich gegen seinen Mitbewerber Ingo Kottke durchgesetzt. Nitzschke übernimmt am 21. Januar 2024 das Zepter von Volkmar Schliephake (CDU) und wird so den Chefsessel für die Dauer von sieben Jahren besetzen.