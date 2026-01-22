weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Hoffen auf Fördermittel: Gemeinde setzt auf Sportförderung: Anbau der Halle in Calvörde und Neubau in Wegenstedt geplant

Die Gemeinde Calvörde möchte zwei große Projekte umsetzen: eine Containeranlage für die Mehrzweckhalle und den Neubau einer Vereinssporthalle in Wegenstedt. Fördermittel aus dem Bundesprogramm sollen helfen, die Kosten zu stemmen – doch wie realistisch ist eine Doppelförderung?

Von Anett Roisch 22.01.2026, 18:15
Am Ortsrand von Calvörde - direkt an der Ohre - befindet sich die Mehrzweckhalle, die nun mit Hilfe von Fördermitteln einen Container als Anbau bekommen soll. Dieses Foto ist im September 2024 entstanden. Foto: Anett Roisch

Calvörde/Wegenstedt - Die Gemeinde Calvörde plant für das Haushaltsjahr 2027 einen Anbau an die bestehende Mehrzweckhalle an der Ohre in Calvörde. Das Projekt wird laut Projektant auf Gesamtkosten von etwa 480.000 Euro geschätzt.