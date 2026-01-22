Hoffen auf Fördermittel Gemeinde setzt auf Sportförderung: Anbau der Halle in Calvörde und Neubau in Wegenstedt geplant
Die Gemeinde Calvörde möchte zwei große Projekte umsetzen: eine Containeranlage für die Mehrzweckhalle und den Neubau einer Vereinssporthalle in Wegenstedt. Fördermittel aus dem Bundesprogramm sollen helfen, die Kosten zu stemmen – doch wie realistisch ist eine Doppelförderung?
22.01.2026, 18:15
Calvörde/Wegenstedt - Die Gemeinde Calvörde plant für das Haushaltsjahr 2027 einen Anbau an die bestehende Mehrzweckhalle an der Ohre in Calvörde. Das Projekt wird laut Projektant auf Gesamtkosten von etwa 480.000 Euro geschätzt.