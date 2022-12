Gendern: Im Landkreis Börde greift niemand nach den Sternen

Gendersternchen wird es im Landkreis Börde vermutlich so schnell nicht in offiziellen Schreiben geben.

Haldensleben - Kaum ein Thema vermag die Stimmung in gewissen Kreisen so schnell umschlagen zu lassen, wie Gendern in der Sprache. Dabei wird damit niemandem etwas weggenommen, sondern es werden Menschen eingeschlossen. Ob man sich nun dem glottalen Verschlusslaut – denn so wird das Gendersternchen gesprochen – verschreibt oder nicht, ist Privatsache. Doch wie sieht es mit Verwaltungen aus? Wäre es da nicht angebracht, alle Bewohnerinnen anzusprechen?