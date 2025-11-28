weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Brand in Haldensleben: Geschäftshaus brennt in der Haldensleber Innenstadt: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Wieder Brand in Haldensleben Geschäftshaus brennt in der Haldensleber Innenstadt: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Kurz vor Tagesanbruch quillt dichter Rauch aus einem Gebäude in der Hagenstraße. Zahlreiche Einsatzkräfte rücken aus. Was genau hinter den Flammen steckt, bleibt zunächst unklar – jede Minute zählt.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 28.11.2025, 08:30
Die Feuerwehr rückt mit Drehleiter und mehreren Fahrzeugen an, während dichter Rauch aus dem Dachbereich eines Geschäftshauses in der Hagenstraße aufsteigt.
Die Feuerwehr rückt mit Drehleiter und mehreren Fahrzeugen an, während dichter Rauch aus dem Dachbereich eines Geschäftshauses in der Hagenstraße aufsteigt. Foto: Feuerwehr Haldensleben

Haldensleben - Kurz nach 4 Uhr bemerkte eine Anwohnerin am frühen Freitagmorgen an der Ecke Gröperstraße/Hagenstraße das Piepen eines Rauchmelders und alarmierte umgehend die Feuerwehr.