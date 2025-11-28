Wieder Brand in Haldensleben Geschäftshaus brennt in der Haldensleber Innenstadt: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Kurz vor Tagesanbruch quillt dichter Rauch aus einem Gebäude in der Hagenstraße. Zahlreiche Einsatzkräfte rücken aus. Was genau hinter den Flammen steckt, bleibt zunächst unklar – jede Minute zählt.