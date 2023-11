Am Sonnabend, dem 25. November, ist internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. In der Börde sind alle Facetten der häuslichen Gewalt ein Problem. Deswegen setzt sich die Polizei für mehr Opferschutz ein.

Gewalt an Frauen: So hilft die Polizei in der Börde Opfern von häuslicher Gewalt und Stalking

Haldensleben - In Deutschland wird etwa alle drei Tage eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Jede Stunde erleiden laut der Frauenministerin Lisa Paus 13 Frauen Gewalt in Partnerschaften. Gewalt an Frauen ist Realität, auch in der Börde.