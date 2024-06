Haldensleben - Gewitter und Sturm haben am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag keine großen Schäden in Haldensleben angerichtet. Das teilt die Freiwillige Feuerwehr der Börde-Kreisstadt mit. Sie rückte zu einem einzigen Einsatz aus.

Auf die Dessauer Straße, in Höhe der Hängebrücke, war gegen 1.15 Uhr am Freitagmorgen ein großer Ast einer Robinie gestürzt. „Wir zerlegten den Ast in handliche Stücke und machten damit die Straße und den Radweg in Richtung Bülstringen wieder frei“, teilt die Feuerwehr im Internet mit.