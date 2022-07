Bei Amazon in der Nähe von Magdeburg wird’s bunt

Seit etwa zwei Jahren sitzt Amazon in Osterweddingen. Nun gab es zum Pride Month eine Neuerung: Damit sich jeder wohlfühlt, wurde ein lokaler Ableger von „Glamazon“ gegründet – eine Gruppe, die sich unter anderem für Lesben, Schwule und Transsexuelle einsetzet. Ein wichtiger Aspekt dabei: Aufklärung.

Dank Manuel Köhler leuchten die Wege im Logistikzentrum Osterweddingen in Regenbogenfarben. Doch eigendlich wollte er Pilot werden – Corona machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Osterweddingen - Der Parkplatz vor dem Amazon-Logistikzentrum in Osterweddingen ist riesig. Wie eigentlich alles in den Hallen des US-Konzerns. Auch die Hybris – so werden Treffen hier nämlich auf der Burg Hohenzollern oder dem Schloss Charlottenburg verabredet, den Konferenzräumen.