Die DB Bahnbau führt im Auftrag der Deutschen Bahn gerade Gleisbauarbeiten am Zuführgleis zum Haldensleber Hafen durch. Auch die Hafenstraße wird dafür am Montag gesperrt. Foto: Julia Schneider

Die Deutsche Bahn hat in Haldensleben mit umfangreichen Arbeiten am Hafengleis begonnen. Sie sorgen für Einschränkungen im Straßenverkehr.

Haldensleben l Die Deutsche Bahn saniert derzeit das Zuführgleis zum Haldensleber Hafen. So wird an den Schienen gearbeitet, die vom Bahnübergang Althaldensleber Straße abzweigen, an einigen Firmen vorbeiführen, die Hafenstraße kreuzen und schließlich auf dem Gelände der Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben (UHH), also am Hafen, ankommen.

Auf einem Teilstück des Gleises werden insgesamt rund 550 Betonschwellen gewechselt, wie Daniel Wellborn erklärt. Er ist Meister und Arbeitsverantwortlicher bei der DB Bahnbau Gruppe GmbH, die im Auftrag der Deutschen Bahn die Arbeiten ausführt. „Auf diesem Teilstück tauschen wir auch das Gleis komplett aus“, sagt Wellborn. 350 Meter Schiene sollen bis Dienstag, 7. Mai, insgesamt ersetzt sein. Teilweise erfolge auch ein Austausch des Schotters, teilt Daniel Wellborn mit.

Hafenstraße wird gesperrt

Solange die Arbeiten dauern, ist nicht nur das Gleis zum Hafen gesperrt, sondern für einige Tage auch die Hafenstraße. Ab Montag, 29. April, bis Dienstag, 7. Mai, müssen nämlich auch im Bereich des Bahnübergangs Hafenstraße Schienen und Schwellen ausgetauscht werden, dann ist eine Vollsperrung der Straße nötig. Eine Umleitung werde ab Montag für den Straßenverkehr ausgeschildert sein, sagt Daniel Wellborn.

Nicht nur Autofahrer sind von den Gleisarbeiten betroffen. Der Bahnverkehr zum und vom Haldensleber Hafen steht bereits still. Denn das Zuführgleis, das saniert wird, hat nur den einen Zweck, Güter per Eisenbahn bis zum Hafen transportieren zu können.

Haldensleber Hafen ist bedeutend

Der Haldensleber Hafen ist einer der fünf landesbedeutenden Häfen in Sachsen-Anhalt und gleichzeitig der größte Hafen Mitteldeutschlands am Mittellandkanal. Dort werden sowohl traditionelle Güter der Region, wie Getreide, Produkte der Hartsteinbrüche und der Kaliindustrie, als auch etliche Transportgüter darüber hinaus umgeschlagen.

„Uns ist es sehr wichtig, dass das Gleis saniert wird, denn es muss ja dem Standard entsprechen“, sagt Eckhard Kurfeld. Der Geschäftsführer der UHH sieht die Bauarbeiten der Bahn relativ gelassen. Der Haupttransport zum und vom Hafen erfolge nämlich noch immer über Lkw, erläutert er. Auf Schienen fahren jährlich rund 100 Züge mit jeweils zirka 25 Waggons den Haldensleber Hafen an. Dass das Gleis drei Wochen gesperrt ist, sei deshalb zu verschmerzen.

Auch UHH saniert ihr Gleis

Die Planung der Arbeiten habe die Deutsche Bahn außerdem in enger Abstimmung mit dem Haldensleber Hafen vorgenommen, die Zusammenarbeit lobt Eckhard Kurfeld sehr. „Einen richtigen Zeitpunkt für solche Arbeiten gibt es sowieso nie“, erklärt der Geschäftsführer der UHH.

Das Zuführgleis zum Hafen gehöre bis zu einer bestimmten Grenze der Bahn. Aber auch auf dem eigenen Gelände lasse die Umschlags- und Handelsgesellschaft derzeit ihr privates Gleis sanieren, denn die Gelegenheit sei günstig, solange sowieso kein Zug fahren könne, so Eckhard Kurfeld.