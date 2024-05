Anlässlich des Welt-Zöliakie-Tages am 16. Mai stellen die Leiterinnen einer Selbsthilfegruppe die Krankheit vor. Sie erklären, weshalb das Leben mit einer Gluten-Unverträglichkeit so schwer ist.

Eilsleben - Am 16. Mai ist der Welt-Zöliakie-Tag. Allein in Deutschland sind fast 840.000 Menschen betroffen. Für sie ist Einkaufengehen und den Wagen mit Brot, Nudeln und Bonbons zu füllen, nicht so einfach.