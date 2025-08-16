weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. 50 Jahre Ehe: Goldene Hochzeit in Satuelle

Karin und Wolfgang Keindorf erinnern sich zum 50. Hochzeitstag an ihre Liebesgeschichte, Reisen mit dem Campingwagen und starke Ehegeheimnisse.

Von Anna Maria Sternhagen Aktualisiert: 16.08.2025, 10:35
Karin und Wolfgang Keindorf aus Satuelle feiern ihren 50. Hochzeitstag.
Karin und Wolfgang Keindorf aus Satuelle feiern ihren 50. Hochzeitstag. Foto: Anna Maria Sternhagen

Satuelle. - Sie sitzen nebeneinander am Tisch im Garten und schauen sich in die Augen – er erzählt einen Witz und sie lacht herzlich darüber. „Langweilig wird es mit meinem Wolfgang nie“, erzählt Karin Keindorf. Die gebürtige Haldensleberin und der Satueller feiern ihre goldene Hochzeit.