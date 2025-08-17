weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Salzwedel
    4. >

  4. Gelber Sack: Kommentar zu liegengebliebenem Plastikmüll: Das stinkt zum Himmel

Gelber Sack Kommentar zu liegengebliebenem Plastikmüll: Das stinkt zum Himmel

Seit einem Entsorgerwechsel bleibt in Salzwedel haufenweise Plastikmüll liegen. Das lässt Zweifel am Dualen System aufkommen.

17.08.2025, 06:00
Beate Achilles ist Reporterin bei der Volksstimme Salzwedel
Beate Achilles ist Reporterin bei der Volksstimme Salzwedel vs

Haufenweise Gelbe Säcke, die sich vor überfüllten gelben Containern stapeln, weil diese nicht abgeholt werden. Am Ende entsorgt die Deponie GmbH den Müll, der eigentlich recycelt werden soll. Das stinkt im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel. Der Entsorger vom Dualen System weigert sich, den Abfall mitzunehmen, wenn die Bürger ihn nicht gut genug sortiert haben.