Seit einem Entsorgerwechsel bleibt in Salzwedel haufenweise Plastikmüll liegen. Das lässt Zweifel am Dualen System aufkommen.

Haufenweise Gelbe Säcke, die sich vor überfüllten gelben Containern stapeln, weil diese nicht abgeholt werden. Am Ende entsorgt die Deponie GmbH den Müll, der eigentlich recycelt werden soll. Das stinkt im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel. Der Entsorger vom Dualen System weigert sich, den Abfall mitzunehmen, wenn die Bürger ihn nicht gut genug sortiert haben.