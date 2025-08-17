„Calbe macht Kultur“ hat ein erstes Domizil gefunden und nutzt den aktuell nur noch wenig genutzten Treffpunkt der Volkssolidarität und will hier Leben in das Haus bringen.

Calbe. - Der Verein Calbe macht Kultur wird nicht, wie geplant, den Handwerkerhof in der Innenstadt nutzen und ausbauen. Das bestätigte Vereinsvorsitzender Dirk Wolter jetzt auf Nachfrage. Der Stadtrat hatte vor Monaten dem jungen Verein kostenlos das in der Loewestraße liegende Areal angeboten. Davon versprachen sich die Stadträte auch eine Belebung der Innenstadt. Allerdings sei der Aufwand riesig, um die seit Jahrzehnten leerstehende Immobilien in der nahen Zukunft wieder nutzen zu können, heißt es. Bürgermeister Sven Hause findet die Entscheidung zwar schade, könne sie aber nachvollziehen. Der Verein wolle jetzt sofort Räume nutzen und aktiv werden. Da sei die Begegnungsstätte in der Feldstraße eine gute Wahl, sagte er.