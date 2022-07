Hakenstedter Künstler stellt in Magdeburg aus

Der Hakenstedter Künstler Thomas Koch stellt seine Werke ab dem 8. April 2022 in der Landeshauptstadt Magdeburg aus. Seine Bilder sind in der Feuerwache zu bestaunen.

Hakenstedt/Magdeburg - Eine gemeinsame Ausstellung bereiten Manuela Moritz und der Hakenstedter Künstler Thomas Koch in der Galerie Süd der „Feuerwache“ in Magdeburg vor. Am Freitag, 8. April 2022, um 19.30 Uhr laden sie zur Vernissage ein.