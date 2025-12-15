EIL
Von Piko-Park bis Straßenausbau Haldensleben bekommt eine Million Euro für eine schönere Stadt
Haldensleben erhält rund eine Million Euro aus der Städtebauförderung. Auch andere Kommunen im Landkreis Börde profitieren von den Geldern, die Bund und Land jeweils zur Hälfte bereitstellen. Insgesamt fließen knapp fünf Millionen Euro in die Region.
15.12.2025, 18:00
Haldensleben - Die Stadt Haldensleben kann sich über eine kräftige Finanzspritze freuen: Rund eine Million Euro stehen im Rahmen der Städtebauförderung zur Verfügung. Infrastrukturministerin Dr. Lydia Hüskens übergab die Bewilligungsbescheide persönlich.