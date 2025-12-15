Von Piko-Park bis Straßenausbau Haldensleben bekommt eine Million Euro für eine schönere Stadt

Haldensleben erhält rund eine Million Euro aus der Städtebauförderung. Auch andere Kommunen im Landkreis Börde profitieren von den Geldern, die Bund und Land jeweils zur Hälfte bereitstellen. Insgesamt fließen knapp fünf Millionen Euro in die Region.