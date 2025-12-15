weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Von Piko-Park bis Straßenausbau: Haldensleben bekommt eine Million Euro für eine schönere Stadt

Haldensleben erhält rund eine Million Euro aus der Städtebauförderung. Auch andere Kommunen im Landkreis Börde profitieren von den Geldern, die Bund und Land jeweils zur Hälfte bereitstellen. Insgesamt fließen knapp fünf Millionen Euro in die Region.

Von vö 15.12.2025, 18:00
Ministerin Lydia Hüskens (2.v.l.) hat Fördermittelbescheide an die Landkreise Börde und Salzlandkreis sowie an einzelne Kommunen übergeben.
Ministerin Lydia Hüskens (2.v.l.) hat Fördermittelbescheide an die Landkreise Börde und Salzlandkreis sowie an einzelne Kommunen übergeben. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Haldensleben - Die Stadt Haldensleben kann sich über eine kräftige Finanzspritze freuen: Rund eine Million Euro stehen im Rahmen der Städtebauförderung zur Verfügung. Infrastrukturministerin Dr. Lydia Hüskens übergab die Bewilligungsbescheide persönlich.