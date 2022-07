Haldensleben: Experten geben Tipps für die nächste Hitzewelle

Die nächste Hitzewelle steht in Haldensleben vor der Tür und damit die Frage: „Wie überstehe ich das am besten?“ Dazu gibt es einige hilfreiche Tipps – für Menschen, Tiere und Pflanzen.

Haldensleben - In Haldensleben wird’s heiß! In der kommenden Woche können die Temperaturen wieder deutlich über 30 Grad Celsius steigen. Und ab dann kann es für den menschlichen Körper schwierig werden, mit den Temperaturen umzugehen. Und das ist nicht nur bei Menschen der Fall, sondern auch bei Tieren. Was kann man also tun, um die anstehende Hitzewelle gut zu überstehen? Mehrere Experten aus Haldensleben geben hilfreiche Tipps, wie man die Hitzewelle besser überstehen kann.