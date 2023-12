Am Sonnabendfrüh, dem 30. Dezember, fällt Passanten ein großer Farbfleck an einem der repräsentativsten Orten von Haldensleben auf. Die Polizei wird informiert. Was steckt dahinter und wer ist für die Reinigung zuständig?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Am Sonnabendfrüh fällt den ersten Passanten in Haldensleben ein großer Farbfleck an einem der schönsten Häuser in Haldensleben auf.