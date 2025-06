Literatur, Kunst, Tanz, Kino und mehr - das Programm in Magdeburg am Dienstag, 10. Juni 2025, bietet Vielfalt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen, Events und Freizeit am Dienstag

Magdeburg - Auch Dienstag, der 10. Juni 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Magdeburger Volksstimme hat einige Freizeittipps auf dieser Seite zusammengetragen.

Symphonic Pop Ensemble spielt im Magdeburger Moritzhof

Am 10.6. lädt das Symphonic Pop Ensemble des Konservatoriums Georg Philipp Telemann zum Konzert „Blame it on the sun 2025“ ein. Beginn ist um 19 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1. Das rund 30-köpfige Ensemble unter der Leitung von Marius Moritz verbindet seit 2016 den energiegeladenen Sound einer Popband mit der orchestralen Klangfülle klassischer Instrumente.

Dabei treffen Geigen, Cellos und Hörner auf E-Gitarren, Synthesizer und Gesang. Bekannte Popsongs klingen in den speziell angefertigten Arrangements ganz neu und überraschend, ergänzt durch eigene Stücke der Sängerinnen und Sänger des Ensembles. Gerade diese Mischung aus professionellen Bearbeitungen und authentischen Eigenkompositionen macht das Projekt einzigartig in der Magdeburger Musiklandschaft.

Das Ensemble arbeitet projektbasiert – mitmachen können Sängerinnen und Sänger auch mit eigenen Songs, junge Mitglieder von Bands sowie klassische Instrumentalisten. Alle Arrangements werden flexibel auf die vorhandene Besetzung zugeschnitten, so dass wirklich alle Orchesterinstrumente willkommen sind. Was dabei entsteht, ist ein Sound zwischen Studioalbum und Konzertsaal, zwischen Mainstream und Individualität – ein echtes Highlight der lokalen Pop- und Nachwuchskultur.

Renate Geißler und Jürgen Zartmann lesen zu Magdeburger Domfestspielen aus aus "Alte Liebe"

Eine Lesung mit Renate Geißler und Jürgen Zartmann aus "Alte Liebe" von Elke Heidenreich und Bernd Schroeder steht für den 10.6. auf dem Programm der Domfestspiele in Magdeburg. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Alte Liebe rostet nicht - sagt man. Aber die Zeit ist an Lore und Harry nach 40 Jahren Ehe nicht spurlos vorbeigegangen. Die leidenschaftliche Lore hat Angst, bald mit dem frisch pensionierten Harry untätig im Garten zu sitzen. Nur in einem sind sich die Alt-Achtundsechziger einig: Ihre Tochter Gloria hat alles nur Mögliche im Leben falsch gemacht. Nun will Gloria in dritter Ehe einen steinreichen Industriellen heiraten, der auch noch ihr Vater sein könnte. Wie konnte es so weit kommen?

Theaterzug macht mit Geschichte über Schifffahrt Station an Magdeburger Niedrigwasserschleuse

Das Eisenbahntheater „Das Letzte Kleinod“ macht ab heute Station in Magdeburg. vom 7. bis 12.6. wird täglich das Stück „Reibholz“ gezeigt. Standort des ozeanblauen Theaterzugs ist dieses Mal an der Niedrigwasserschleuse auf der Steinkopfinsel.

Der Standort ist mit Bedacht gewählt: Unter freiem Himmel werden Geschichten aus der Welt der Binnenschifffahrt erzählt – direkt in und auf einem umgebauten Zug. Grundlage des Projekts sind Interviews mit Schiffern aus ganz Europa über ihren Alltag auf den Wasserstraßen, das Leben an Bord, über Warteschleifen in Häfen, Existenzdruck und familiäre Herausforderungen.

Der Theaterzug verwandelt sich dabei in ein schwimmendes Frachtschiff auf Schienen: Mit gestalteten Wohnräumen, Matrosenkammern, einem Steuerstand auf einem Flachwagen und Güterwaggons voller Holz, Mais, Zellulose oder Salz entsteht ein begehbares Theatererlebnis. Szenen zu Themen wie Manöver, Crewarbeit, Instandhaltung und Infrastruktur werden zwischen Laderäumen, Ladegleisen und Publikum gespielt. Die reale Binnenschifffahrt Magdeburgs ist Teil des Stücks – mit O-Tönen von Menschen, die hier arbeiten oder vorbeifahren. Das internationale Ensemble unter Regie von Jens-Erwin Siemssen macht „Reibholz“ zu einem sinnlichen Stück über eine oft übersehene, aber zukunftsrelevante Branche.

Reibholz vom 7. bis 12. Juni jeweils um 19 Uhr am Theaterzug an der Steinkopfinsel 15. Karten an der Abendkasse und unter www.das-letzte-kleinod.de im Web.

Hermann Stamm in der Galerie Himmelreich Magdeburg: Bilder aus der Registratur

Derzeit wird die Ausstellung „Bilder aus der Registratur“ in der Galerie Himmelreich am Breiten Weg 213b, Ecke Danzstraße, gezeigt. Ausgestellt sind Arbeiten von Hermann Stamm. Die Ausstellung läuft bis zum 2. Juli 2025.

Im Mittelpunkt stehen Schwarzweiß-Fotografien, die seit 1979 entstanden sind. Die Serie umfasst Selbstporträts, die als „Registratur des Nachdenkens“ angelegt sind. Die Arbeit dokumentiert Lebenszeit und Alterungsprozess des Fotografen in einem konsequent entwickelten Konzept. Die gewählten Aufnahmeorte bilden häufig Kulissen mit politischer oder historischer Bedeutung und verleihen der fotografischen Arbeit eine zusätzliche gesellschaftliche Dimension.

Die Ausstellung wird durch eine Publikation mit 365 Fotografien ergänzt. Sie enthält zwei begleitende Texte in deutscher und englischer Sprache. Die Öffnungszeiten der Galerie Himmelreich sind dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Tango Argentino im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Dienstag, dem 10. Juni 2025, beginnt um 18 Uhr eine Tanzveranstaltung mit Tango Argentino im Gesellschaftshaus Magdeburg. Der Abend mit dem Titel „Milonga 2“ findet auf der Terrasse an der Schönebecker Straße 129 statt, bei schlechtem Wetter im Foyer.

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Tanzen zur Musik eines Tango-DJs. Das Angebot richtet sich sowohl an erfahrene Tänzerinnen und Tänzer als auch an Interessierte ohne Vorkenntnisse. Für Einsteiger werden erste Schritte und Grundlagen vermittelt.

Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe von vier Sommerabenden mit Tanz und Musik. Weitere Termine sind für den 17. und 24. Juni 2025 vorgesehen.

Sneak Preview im Cinmaxx Kino Magdeburg

Das Cinemaxx Kino am Willy-Brandt-Platz in Magdeburg zeigt regelmäßig Sneak Previews, bei denen ausgewählte Filmproduktionen vor ihrem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Der genaue Filmtitel wird dabei im Vorfeld nicht bekannt gegeben und bleibt bis zum Beginn der Vorstellung geheim.

Die nächste Vorstellung ist für Dienstag, den 10. Juni vorgesehen. Beginn ist um 19.45 Uhr. Eintrittskarten sind zum vergünstigten Sneak-Preis erhältlich.

Literaturklub des Theaters Magdeburg und Françoise Sagans „Bonjour Tristesse“

Der Literaturklub am Schauspielhaus wurde 2009 durch die Dramaturgie des Theaters Magdeburg ins Leben gerufen. Seitdem treffen sich Literaturinteressierte ein- bis zweimal monatlich, um sich über ein zuvor gemeinsam ausgewähltes Werk auszutauschen. Die Auswahl reicht von Klassikern bis hin zu zeitgenössischer Literatur, wobei verschiedene Zeiten und Kontinente erkundet werden. Dabei werden nicht nur die Inhalte der Bücher diskutiert, sondern auch die Zeitumstände ihrer Entstehung sowie die Biografien der Autorinnen und Autoren.

Die Treffen bieten die Möglichkeit, aktuelle Inszenierungen des Theaters mit dem Gelesenen zu verknüpfen und dadurch neue Perspektiven zu gewinnen. Interessierte sind eingeladen, mit eigenen Vorschlägen oder einfach mit Freude am Lesen teilzunehmen. Die Treffen finden in der Kantine des Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64 um 19.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind per E-Mail an bo.wilschnack@theater-magdeburg.de möglich.

Die nächsten Termine sind Françoise Sagans „Bonjour Tristesse“ am 10.6. und Sigrid Nunez' „Der Freund“ am 1.7.

Berichterstattung über Weihnachtsmarkt-Anschlag ist Thema an Magdeburger Hochschule

Auch fünf Monate nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist die Stadt weiterhin spürbar von den Ereignissen geprägt. Die öffentliche Debatte über Ursachen, Verantwortung und die gesellschaftlichen Folgen hält an – begleitet von der Frage, wie sich das Leben in Magdeburg seither verändert hat, und dem Wunsch nach Aufarbeitung. Vor diesem Hintergrund startet die Hochschule Magdeburg-Stendal im Sommersemester 2025 die interdisziplinäre Ringvorlesung „Der Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt und seine Folgen“.

Zum Termin am 10. Juni 2025 widmet sich die Veranstaltung dem Thema "Migrantische (Zukunfts-)Perspektiven nach dem Anschlag in Magdeburg". Referenten sind Ketevan Asatiani-Hermann vom Integrationsbeirat Magdeburg, Saeed Saeed vom Syrisch-Deutschen Kulturverein und Mamad Mohamad vom Lamsa. Die Moderation hat die Hochschulprofessorin Josefine Heusinger von der Fachgruppe Soziale Arbeit inne.

Die Veranstaltung findet um 18.15 Uhr in Haus 14, Hörsaal 2, auf dem Campus der Hochschule Magdeburg-Stendal statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind online unter idk-lsa.de/rv2025 möglich.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Sudenburger Feuerwache Magdeburg präsentiert Aquarelle von Lorenz Wühler

In der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 werden unter dem Titel „Paintbox“ Aquarelle von Lorenz Wühler gezeigt. Die Ausstellung umfasst verschiedene Werke, die unterschiedliche Aspekte und Techniken der Aquarellmalerei thematisieren.

Der Zugang zur Ausstellung ist bis zum 12. Juni 2025 jeweils dienstags und donnerstags zwischen 11 und 17 Uhr sowie im Rahmen von Veranstaltungen möglich.

Lego-Technik im Magdeburger Jahrtausendturm

Im Jahrtausendturm Magdeburg wird eine umfangreiche Sammlung technikorientierter Lego-Modelle präsentiert. Die Exponate stammen aus der Sammlung von Axel Duschek und zeigen verschiedene Fahrzeugmodelle, darunter klassische Rennwagen sowie komplexe Konstruktionen mit Motoren, Getrieben und Lenkmechanismen. Die Ausstellung legt den Fokus auf die ingenieurtechnischen Aspekte der Modelle und zeigt detailreiche Nachbildungen realer Fahrzeuge.

Duschek ist gelernter Stahlbauschlosser und arbeitete unter anderem im Musterbau des Traktorenwerks Schönebeck sowie später im technischen Bereich des Soleparks Bad Salzelmen. Seine Beschäftigung mit Modellbau begann 1992 mit Revell-Modellen im Maßstab 1:24. Anschließend widmete er sich dem RC-Modellbau, insbesondere ferngesteuerten US-Trucks im Maßstab 1:16, die er in der Interessengemeinschaft Schönebecker Truckmodellbau auf verschiedenen Veranstaltungen präsentierte. Seit dem Jahr 2016 liegt sein Schwerpunkt auf dem Bau und der Präsentation von Lego-Technic-Modellen. Die Sammlung umfasst derzeit über 425 Exponate.

Geöffnet hat der Jahrtausendturm Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Er befindet sich im Elbauenpark.

Besuch im Magdeburger Zoo

Hunderte Tiere werden im Magdeburger Zoo gezeigt. Die Einrichtung befindet sich im Norden der Landeshauptstadt mit dem Eingang in der Zooallee.

Das kleinste Jungtier im Zoo Magdeburg ist aktuell drei Zentimeter groß. Der Winzling ist eine Spaltenschildkröte (Malacochersus torneri), die am 10.11.2024 schlüpfte. Die Bestände der Spaltenschildkröte sind während der letzten 30 Jahre um 80 Prozent geschrumpft. Daher hat die Weltnaturschutzunion die Spaltenschildkröte in die Kategorie „vom Aussterben bedroht eingestuft. Seit 2013 sind im Zoo Magdeburg 17 Spaltenschildkröten geschlüpft, davon drei Jungtiere in diesem Jahr. Im Nashornhaus sind in den Terrarien jetzt 14 Spaltenschildkröten zu beobachten.

Der Zoo hat an 365 Tagen im Jahr geöffnet. Die Öffnungszeiten sind 4. November bis 28. Februar von 9 bis 16 Uhr und am 24. und 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr. In der Hauptsaison an allen anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet.

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für die "Zauberflöte" als Kinderoper zum Mitmachen um 11 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9. auch die Tickets für

den Booktalk mit Renata und Valentin Lusin im Thalia im Allee-Center um 20.15 Uhr sind ausverkauft.

Gegebenenfalls gibt es an der Tageskasse noch Restkarten.