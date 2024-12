Silvester Haldensleben: Schlangestehen für Böller und Raketen

In den Geschäften ist am Sonnabend (28. Dezember) der Verkauf von Böllern und Raketen für Silvester gestartet. Noch bevor die Läden öffnen, stehen Kunden in Haldensleben draußen bei Minusgraden Schlange.