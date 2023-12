Zwei Ausschüsse haben bereits für eine Erhöhung der Abgaben pro Hund gestimmt. In dieser Woche entscheidet der Stadtrat. Für manche Hundehalter könnte es besonders teuer werden.

In Haldensleben könnte bald die Hundesteuer deutlich steigen.

Haldensleben - Seit 2011 wurde die Hundesteuer in Haldensleben nicht erhöht. Nun, über zehn Jahre später, könnte es allerdings doch soweit sein – zwei Ausschüsse haben bereits dafür gestimmt, der Stadtrat entscheidet am Donnerstag endgültig darüber. Was ist genau geplant? Und wen würden die Erhöhungen besonders treffen?