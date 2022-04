Haldenslebens Feuerwehrleute sind sauer über „dummes Verhalten“

Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben musste zuletzt mehrmals zu einem Mehrfamilienhaus am Waldring ausrücken, weil dort immer wieder die gleiche Sache passierte.

Haldensleben - Dreimal musste die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben in den vergangenen zwei Wochen zu dem selben Mehrfamilienhaus am Waldring ausrücken. Dreimal war dort die gleiche Sache passiert. Nun machen die Kameraden ihrem Unmut in den sozialen Netzwerken Luft.