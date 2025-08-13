Antje und Dietrich Schulte laden wieder zu einem Besuch in ihren prachtvollen Garten ein. Was die Besucher alles erwartet.

Antje und Dietrich Schulte gewähren am Sonntag, 17. August, Einblicke in ihren Garten.

Haldensleben/tf - Der Garten von Antje und Dietrich Schulte ist ein wahres Blütenmeer. Am Sonntag, 17. August, öffnet das Ehepaar ihren Garten in der Werderstraße 21 in Haldensleben wieder für die Allgemeinheit. In der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr können interessierte Besucher die eindrucksvolle Blütenvielfalt betrachten.