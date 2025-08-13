Zwei leerstehende Schulgebäude mitten in Schierke – seit Jahren verfallen sie, ohne dass sich etwas bewegt. Die Stadt Wernigerode hatte große Pläne, doch daraus wurde nichts. Was jetzt mit den Lost Places passieren soll.

Kein Investor in Sicht: Bleiben Schulruinen im Harz Lost Places auf Dauer?

Schierke. - Für den beliebten Touristenort Schierke sind sie ein Schandfleck - die zwei leerstehenden Schulen, die inzwischen seit Jahrzehnten dem Verfall preisgegeben sind. Zwar gelten die Grundstücke als Filetstücke, ein Investor oder gar eine neue Nutzung der beiden Lost Places hat sich bislang allerdings nicht gefunden.