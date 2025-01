Seit 25 Jahren beteiligen sich Menschen aus der Region um Haldensleben an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. In dieser Zeit sind rund 20.000 Päckchen auf die Reise gegangen.

Jörg Espe verstaut wie in jedem Jahr die Weihnachtspäckchen in großen Versandkartons. Elisabeth reicht ihm einige Schuhkartons zu.

Haldensleben - Inzwischen ist das Gesamtergebnis von „Weihnachten im Schuhkarton“ im deutschsprachigen Raum bekannt. 2024 gingen insgesamt 292.677 Päckchen auf die Reise und haben bedürftigen Kindern im osteuropäischen Raum Weihnachtsfreude gebracht. Darunter sind 686 Schuhkartons aus Haldensleben und Umgebung, einige mehr als im vergangenen Jahr.

Zum 25. Mal hatte der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) in Haldensleben eine Sammelstelle eingerichtet. Rund 20.000 Päckchen seien hier seitdem in großen Versandkartons verstaut worden, gut sortiert danach, ob die Geschenke für ein Mädchen oder einen Jungen bestimmt sind, hat Matthias Hille ausgerechnet. Mit seiner Frau Ulrike organisiert er seit Jahren die Aktion, die unter dem Motto „Liebe lässt sich einpacken“ läuft. Die großen Versandkartons werden außerdem noch nach drei Altersgruppen geordnet. So kann gewährleistet werden, dass die Kinder auch die passenden Geschenke erhalten. 72 große Versandkartons haben die CVJM-Mitglieder und viele weitere Helfer bei der jüngsten Aktion fertiggemacht.

Freude verschenken als Familienprojekt

Susanne Espe ist mit ihrem Mann in jedem Jahr dabei. Ihre Kinder seien mit der Aktion groß geworden, erzählte sie. Inzwischen sind sie aus dem Haus, „Weihnachten im Schuhkarton“ gehöre aber weiter zu ihrem Leben. Ihre Tochter Magdalena, die Grundschullehrerin in Halle ist, engagiert sich dort beim CVJM ebenfalls für die Geschenkaktion. Auch für Conny Jüttner, die jetzt von ihrer Tochter Elisabeth unterstützt wurde, ist die Aktion seit vielen Jahren ein Familienprojekt.

Sabine Donath stand zum ersten Mal mit an den Packtischen beim CVJM in Haldensleben. Sie hatte von einer Bekannten davon gehört und war mit ihren Kindern Sophie, Amelie und Henrie gekommen. Die sechs- und fünfjährigen Mädchen können dabei auch gut lernen, wie wichtig es sei, anderen helfen, versichert die Haldensleberin. Zu Hause sei das Kinderzimmer voll, doch so sei es nicht überall. 2025 will sie wieder mithelfen. Viele Menschen, die erst einmal bei „Weihnachten im Schuhkarton“ mitgemacht haben, blieben dabei, weiß auch Margit Preuß, die das Jugendcafé „Senfkorn“ des CVJM betreut. Dort konnten Päckchen abgegeben werden. Erstmals nahm auch der Friseursalon Roßmüller in Haldensleben Päckchen an. Dafür sind die Aktiven vom CVJM sehr dankbar.

Lesen Sie dazu auch den Beitrag:Hilfsaktion läuft in Haldensleben seit 25 Jahren

Ein Mann habe ihr erzählt, dass er die Aktion in der Schule kennengelernt hat, und er packt immer noch in jedem Jahr ein Päckchen, berichtete Margit Preuß. Nicht nur komplett gepackte Schuhkartons wurden abgegeben, sondern auch viele einzelne Spenden. Das fängt bei Zahnpasta und Schokolade an und geht bis zu Mützen und Schals. Mitarbeiter aus dem Ameos-Klinikum hätten beispielsweise wie im Vorjahr Sachspenden gebracht.

Weltweite Aktion

Fertig gepackte Päckchen wurden von Schulen, Kitas, Kirchengemeinden und anderen Einrichtungen gebracht, so beispielsweise aus Haldensleben von der Evangelische Sekundarschule, von der Kita der Johanniter, vom Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium und der Marie-Gerike-Sekundarschule. Auch die Grundschule Flechtingen beteiligt sich in jedem Jahr an der Aktion. In den Kirchengemeinden Behnsdorf, Loitsche und Weferlingen wird alljährlich gepackt. Und Anke Reidenbach sammelt nach wie vor Päckchen in Wolmirstedt.

Mit vielen kleinen Dingen gefüllt, brächten die Schuhkartons große Freude, versicherte Ulrike Hille. Viele Kinder würden sonst vielleicht gar keine Geschenke erhalten. Die weltweite Geschenkaktion für Kinder, die bekannt ist als „Operation Christmas Child“, hat seit 1993 mehr als 220 Millionen Kinder in über 170 Ländern und Regionen beschenkt. Im deutschsprachigen Raum werden seit 1996 Päckchen gepackt, die vor allem in Osteuropa verteilt werden. Doris Schekatz hat 1999 die Aktion in Haldensleben ins Leben gerufen. Seitdem kümmert sich der CVJM um die Weihnachtsfreude in Schuhkartons.