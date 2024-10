Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ läuft aktuell auf Hochtouren. Letzter Abgabetermin der Päckchen für bedürftige Kinder in Osteuropa ist der 18. November.

Hilfsaktion läuft in Haldensleben seit 25 Jahren

In der Vergangenheit sind einige Päckchen aus Einzelspenden in den Sammelstellen auch noch fertig gepackt worden. Außerdem wurden hier die Kartons auch beklebt.

Haldensleben - In vielen Familien wird bereits für Weihnachten geplant – Festtagsbraten, Familienbesuch und natürlich Geschenke. Und in manchen Familien wird auch daran gedacht, dass nicht nur die eigenen Kinder oder Enkelkinder beschenkt werden: „Weihnachten im Schuhkarton“ geht in die heiße Phase.

Auch in Schulklassen, Kindergärten, Vereinen, Gruppen, Kirchengemeinden und Firmen läuft die Aktion. Damit viele bedürftige Mädchen und Jungen in osteuropäischen Ländern ein Weihnachtspäckchen auspacken können, werden gegenwärtig Schuhkartons weihnachtlich beklebt und kleine Geschenke eingekauft, sofern nicht das ganze Jahr hindurch schon immer mal nach Kleinigkeiten Ausschau gehalten wurde. Oft wird auch das ganze Jahr über gestrickt und genäht oder gebastelt.

Die Zeit läuft. Bis zum 18. November können Päckchen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ abgegeben werden. Der Christliche Verein Junger Menschen (CVJM) Haldensleben nimmt die Päckchen sowie Geld- und Sachspenden wieder an und bereitet sie für den Weitertransport vor. „In diesem Jahr haben wir sogar zwei Sammelstellen“, sagt Ulrike Hille, die sich gemeinsam mit Margit Preuß darum kümmert. Abgegeben werden können Päckchen wie in den Vorjahren im Café „Senfkorn“ an der Holzmarktstraße zu den üblichen Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 14 bis 19 Uhr und Freitag 15 bis 19 Uhr.

Neue Annahmestelle

Erstmals werden auch im Friseursalon Roßmüller an der Hagenstraße 59 die Päckchen angenommen, und zwar zu den Öffnungszeiten Dienstag und Freitag 8 bis 17 Uhr, Mittwoch 13 bis 17 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr sowie Sonnabend 8 bis 12 Uhr. „Damit wollen wir den Päckchenpackern die Möglichkeit geben, dass sie die Öffnungszeiten auch vormittags nutzen können und vielleicht auch weite Wege durch die Haldensleber Innenstadt mit ihren Straßensperrungen vermeiden können“, erläutert Ulrike Hille. Auch in einigen Gemeinden der Region gibt es Sammelstellen.

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es eine Sammelstelle für „Weihnachten im Schuhkarton“ in Haldensleben. Die Mitglieder des CVJM und ihre Helfer haben tausende Päckchen angenommen und in großen Versandkartons gut sortiert verpackt. Und sie hoffen auch im Jubiläumsjahr wieder auf viel Unterstützung nach dem Motto „Liebe lässt sich einpacken“.

Was kommt in die Päckchen?

Wer in all den Jahren schon dabei ist, weiß dass es nicht die großen Geschenke sein müssen, sondern dass es viele kleine Dinge gibt, die Kinderaugen zum Strahlen bringen: Kuscheltier, Puppe oder Fußball mit Pumpe, vielleicht ein kleines Musikinstrument, kleines Spielzeug vom Auto bis zu Puzzle und Springseil zum Beispiel. Hygieneartikel von Zahnbürste und Zahnpasta über Waschlappen bis zu Kamm oder Haarbürste gehören dazu. Schulartikel wie Buntstifte, Anspitzer, Malkasten, A5-Hefte oder Malbücher können ebenfalls eingepackt werden. Und eine warme Mütze, eine Schal oder Handschuhe wie auch Strümpfe bringen ebenfalls Freude. Nicht zu vergessen, auf allen Päckchen sollte vermerkt werden, ob das Päckchen für ein Mädchen oder einen Jungen bestimmt ist und für welche Altersgruppe 2 bis 4, 5 bis 9 oder 10 bis 14 Jahre.

Süßigkeiten, selbstverständlich mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum Ende März 2025, dürfen auch verpackt werden. Im vergangenen Jahr soll es Probleme mit den Zollbestimmungen der Empfangsländer gegeben haben, doch offensichtlich konnte das geklärt werden. Matthias Hille vom Vorstand des CVJM Haldensleben hat extra nochmal nachgefragt, Süßigkeiten sind also erlaubt. Wer kann sich auch ein Weihnachtspäckchen vorstellen, in dem nicht wenigstens eine Tafel Schokolade liegt? Hohle Weihnachtsmänner eignen sich allerdings weniger zum Einpacken. Denn sie kommen sicher nicht im Ganzen an.