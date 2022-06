Restaurant-Wettbewerb Haldensleber Koch ab Montag in Fernseh-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“

Der Haldensleber Sascha Oldenburg hat mit seinem Restaurant „Villa Lilo“ an der Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilgenommen. Die Folge, die in der Börde spielt, wird am 26. November ausgestrahlt.