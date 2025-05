In einem Wohnhaus in der Kolonie wurde die Heizungsanlage gewartet.

Haldensleben. - Der Haldensleber Peter Offelmann ist aufgebracht. Grund für seinen Unmut ist ein Schreiben der Wobau Haldensleben, in der diese Instandhaltungsarbeiten an der Heizungsanlage in der Kolonie 32 in dieser Woche angekündigt und dafür um einen zweitägigen Zugang zu den Wohnungen gebeten hatte. Für den Mieter komme das gleich mit einem zweitägigen „Hausarrest“.