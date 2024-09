Reha-Sportgruppe aus Haldensleben nutzt im Sommer gern einmal die Möglichkeit, unter freiem Himmel zu üben. Der Trimm-dich-Pfad am Törner See Bülstringen bietet sich dafür an.

Der Trimm-dich-Pfad am Törner See bot der Sportgruppe vielfältige Trainingsmöglichkeiten.

Bülstringen/Haldensleben - Gesundheit fördern und das allgemeine Wohlbefinden steigern – Sport ist eine gute Alternative zum häufig stressigen und bewegungsarmen Alltag. Gezielter Sport in der Gruppe macht sogar noch mehr Spaß.

Das wissen die Frauen und Männer der Vital-Reha-Sportgruppe von Nicole Meyer nur allzu gut. In der Regel treffen sie sich einmal in der Woche mittwochs in den Räumen von Vital Fitness im Haldensleber Ohre-Park, um aus orthopädischer Sicht durch gezielte Übungen fit zu werden und zu bleiben. Im Sommer gehen sie auch gern mal zum Walken hinaus in die Natur.

„In der Gruppe finden sich die unterschiedlichsten Krankheitsbilder des Bewegungsapparates – von Kopf bis Fuß“, sagt Nicole Meyer. Vor allem geht es um Übungen für das Gleichgewicht und die Koordination, um Sturzprophylaxe, allgemeine Beweglichkeit, um Kräftigungsübungen und gezielten Muskelaufbau. Auf die Erkrankungen gezielt einzugehen, ist ihr ein wichtiges Anliegen.

Übungsleiterin aus Leidenschaft

Sie ist seit eineinhalb Jahren ausgebildete Übungsleiterin und im beruflichen Leben Krankenschwester in einer Magdeburger Klinik. Zum Ausgleich und auch, weil es ihr selbst gut tut, trainiert sie mit der 15-köpfigen Gruppe.

Den Vorschlag von Sportfreundin Elke Kunstler, einmal unter freiem Himmel am Törner See in Bülstringen zu trainieren, hat Nicole Meyer gern aufgegriffen. „Es ist schön, gemeinsam Sport zu treiben, noch schöner, wenn man das mal draußen in der Natur machen kann“, sagen die Teilnehmer. Mit dem Trimm-dich-Pfad in Richtung Kommunikations- und Begegnungszentrum bieten sich in Bülstringen hervorragende und abwechslungsreiche Möglichkeiten für viele Übungen. Die Sportangebote entlang des Weges wurden natürlich prompt genutzt, ebenso wie der Barfußpfad am Törner See.

Für Übungen des Gleichgewichts und der Koordination sind die Geräte optimal ausgelegt. „Es geht bei uns nicht um Höchstleistungen und darum, das meiste aus sich herauszuholen, sondern um das, was jeder für sich persönlich selbst leisten kann“, sagt die Übungsleiterin. Wer am Limit ist, hört dort auf, wo es nicht mehr geht. Zu Reha Vital kommen die Menschen, die ein Rezept von ihrem Hausarzt haben.

Auch Wassergymnastik

50 Einheiten a 45 Minuten über einen Zeitraum von 18 Monaten sind möglich, auch wenn das von Krankenkasse zu Krankenkasse ein wenig variieren kann. Der Reha-Sport ist dem Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalt (BSSA) in Halle angeschlossen. Damit verbunden hat Nicole Meyer die Verpflichtung, sich alle vier Jahre entsprechend weiterzubilden. Doch daran ist sie ohnehin laufend selbst interessiert. Sie überlegt sich ständig neue Übungsangebote für ihre Sportgruppen, weitere findet sie aber auch im Internet, erzählt sie.

Und sie weiß, dass es ständig neue Angebote auf dem Markt gibt. Neben der orthopädischen Gruppe von Nicole Meyer gibt es auch noch das Angebot der gezielten Wassergymnastik, diese findet im Rolli-Bad auf dem Süplinger Berg in Haldensleben statt.