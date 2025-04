Die Whisky Bar "The Malt Club" von Roman Behrens in Haldensleben ist seit zehn Jahren im Whisky Guide vertreten und wurde für die beste Whisky Bar Deutschlands nominiert.

Haldensleben/Hamburg - Die Entscheidung, welche die beste Whisky-Bar 2025 in Deutschland ist, fiel am Mittwochabend in Hamburg. Zu den fünf Nominierten gehörte auch der Haldensleber Roman Behrens.