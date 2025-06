Inszenierung am Bierer Berg

Eberhard Francesco Lorenz spielt in Schönebeck den „Orpheus in der Unterwelt“.

Schönebeck/VS - Bei der Frage nach seiner musikalischen Laufbahn gerät Eberhard Francesco Lorenz schnell ins Plaudern. In Ulm erblickte er das Licht der Welt. Als kleiner Junge im Kindergarten habe er einen Geigenlehrer in Gestalt eines Hasen gespielt und dabei damals eine Ukulele in Ermangelung des richtigen Instruments unters Kinn geklemmt.