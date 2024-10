Für die einen ist es der Reformationstag, die anderen freuen sich auf Halloween. Am Vorabend und am Tag des 31. Oktober 2024 gibt es jede Menge Veranstaltungen im Landkreis Börde. Die Volksstimme hat eine Auswahl zusammengestellt.

Landkreis Börde - Im Landkreis Börde gibt es am 30. und 31. Oktober 2024 viel zu erleben. Eine Auswahl:

Gruselparty in der Haldensleber Kulturfabrik

Die Kulturfabrik Haldensleben veranstaltet auch in diesem Jahr eine Party zu Halloween. Für die 7- bis 13-jährigen Besucher werden für Mittwoch, 30. Oktober, die Gruseldeko aufgehängt, das Buffet und die giftig-grüne Bowle angerichtet, die Stuhlpolonaise vorbereitet und für Musik gesorgt. Auch einen Kostüm-Wettbewerb wird es geben: Wer das schrecklichste Outfit trägt, auf den warten coole Preise. Gäste sind ab 16.30 Uhr willkommen, der Spuk soll bis 20 Uhr dauern. Der Eintritt kostet 5 Euro inklusive Getränke und Speisen.

Orgelreise von Kirche zu Kirche von Groß Germersleben aus

Zum Reformationstag am Donnerstag, 31. Oktober, wird im Pfarrbereich von Pfarrer Theo Spielmann eine kleine Orgelreise von Kirche zu Kirche angeboten. Gestartet wird um 10 in der St.-Spiritus-Kirche in Groß Germersleben mit Kantor Werner Jankowski an der neobarocken Orgel. Die zweite Station ist um 11 Uhr die St.-Andreaskirche Bottmersdorf. Den Abschluss bildet ab 12 Uhr die Kirche in Ampfurth.

Halloweenparty in Beendorf

Kleine und große Gespenster laden die Feuerwehrkameraden und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Beendorf am Donnerstag, 31. Oktober, ab 17 Uhr zu einer Halloweenparty im Feuerwehrgerätehaus am Schulplatz 5 ein. Für Speis und Trank wird gesorgt sein, für die lütten Gespenster gibt es Stockbrot über der Feuerschale und natürlich auch „Süßes oder Saures“.

Halloween bei der Freiwilligen Feuerwehr Klein Oschersleben

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr lädt am 31. Oktober ab 16 Uhr zur Halloweenparty am Feuerwehrgerätehaus ein. Die kleinen Gäste können sich passend zum Motto schminken lassen, bevor es zur Süßigkeitenjagd durchs Dorf geht. Der Förderverein sorgt für Speis und Trank. Auch in diesem Jahr kann wieder eine Feuershow auf dem Dorfplatz erlebt werden.

Gruselparty in Wulferstedt

Auch in Wulferstedt ist es die Feuerwehr, die gemeinsam mit dem Förderverein zur Gruselparty an Halloween einlädt. Ab 16 Uhr sind am Donnerstag, 31. Oktober, kleine und große Leute im Feuerwehrgerätehaus willkommen. Hier können für die 2. Wulferstedter Halloweenparty Geisterlaternen oder Springspinnen gebastelt werden. Zwei Hexen auf ihren Besen sorgen für Unterhaltung. Verkleidete, gruselige Gestalten sind gern gesehen.

Drachenfest in Hornhausen

Der Feuerwehrförderverein Hornhausen lädt zum Drachenfest am Donnerstag, 31. Oktober um 10 Uhr auf dem Sportplatz in Hornhausen ein. Wie in einer Ankündigung der Organisatoren mitgeteilt wird, bekomme der schönste, der höchste und der originellste Drachen einen Preis. Aber auch für alle anderen Kinder gebe es eine Überraschung. Für das leibliche Wohl ist demnach gesorgt. „Dieses Mal Deftiges aus der Feldküche und für die Kleinen gibt es Nudeln mit roter Soße“, so die Veranstalter.

Monsterparty im Goldenen Löwen in Calvörde

Eine Halloween-Party für Kinder findet am Mittwoch, 30. Oktober, von 16 bis 19 Uhr im Saal des Goldenen Löwen an der Geschwister-Scholl-Straße 17 statt. „Es gibt einen Kostümwettbewerb, einen Monstertanz, Grusel-Finger-Foot, Spuk-Foto-Box, kreatives Kürbismalen, hexenmäßige Mitmach-Spiele und Frankensteins Lieblingsgetränke zu gruselig kleinen Preisen“, sagt Veranstalter Denni Nitzschke. Empfohlen wird die Party für Kinder ab dem dritten Lebensjahr. „Bitte verzichtet auf jegliche Waffen, auch wenn sie zum Kostüm gehören und wählt bitte altersentsprechende Kostüme“, ergänzt Nitzschke. Um 20.30 Uhr beginnt die Party für die Erwachsenen. Es gibt Cocktails und Musik vom DJ Powerflash.

Halloweenparty für Kinder ab 3 Jahren in Velsdorf

Bei einer Halloweenparty erleben Kinder ab dem dritten Lebensjahr am Donnerstag, 31. Oktober, von 14 bis 19 Uhr einen besonderen Hüpfspaß im Schützenhaus. Kleine und große Geister können am Glücksrad drehen und sich mit Pommes, Kuchen, Bockwurst und Knacker stärken. Der Eintritt kostet 1 Euro.

Halloween bei der Wolmirstedter Feuerwehr

Die Wolmirstedter Ortsfeuerwehr lädt ab 17.30 Uhr auf den Hof des Gerätehauses im Bauernweg ein. Gruselige Kostüme der Besucher sind ausdrücklich erwünscht. Die Feuerwehrleute zaubern schauriges Ambiente am Feuerkorb, bieten Zaubertrank, Knüppelbrot, Gegrilltes und Getränke an. In den vergangenen Jahren hat sich dieses Halloweenfest als Publikumsmagnet etabliert.

Gruselfest für Kinder in Klein Ammensleben

Für alle Kinder und Erwachsenen, die nach dem Sammeln der Süßigkeiten an Halloween, am Donnerstag, 31. Oktober, noch nicht nach Hause wollen, haben die Freiwilligen der Feuerwehr Klein Ammensleben ein gemütliches Beisammensein organisiert. Ab 18 Uhr warten am Feuerwehrhaus auf kleine und große Besucher verschiedene Leckereien.

Halloweenparty in Samswegen

In Samswegen wird der Gruseltag schon einen Tag eher - also am Mittwoch, 30. Oktober - gefeiert. Organisiert hat diesen Abend die Feuerwehr. Los geht es um 18 Uhr im Feuerwehrhaus.

Gruselspaß auf der Veltheimsburg in Bebertal

Zur Halloween-Party öffnen sich die Tore der Veltheimsburg am Mittwoch, 30. Oktober, ab 17 Uhr. Mit Lasershow und passender Musik geht es durch einen schaurig-schönen Abend, laden die Freunde der Veltheimsburg alle ein, die sich gern einmal gruseln möchten. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre erhalten kostenfreien Eintritt. Gern können sich Fans mit einem Halloweenkostüm auf die Party begeben.

Spuk bei der Feuerwehr in Barleben

Bei der Barleber Feuerwehr wird es am 31. Oktober ab 15 Uhr wieder gruselig und spannend. So veranstalten die Kameraden ein schauriges Halloween-Fest für Groß und Klein. Für die Gruselmonster wird von 15 bis 17 Uhr eine Kinderrallye organisiert. Zudem soll eine große Hüpfburg für Spaß und Ausgelassenheit bei den jüngsten Festbesuchern sorgen. Nicht nur die Kinder können sich schminken und auf der großen gespenstischen Fotoleinwand für die Ewigkeit professionell im Bilde festhalten lassen. Dafür wird Fotograf Rainer Schmidt mit zwei seiner Kollegen ein mobiles Fotostudio aufbauen – mit einer rund vier mal zwei Meter großen Halloween-Leinwand, um mutige Monster vor die Linse zu bekommen. Zum Aufwärmen steht eine Feuerschale bereit. Hier kann ein heißes Getränk genossen und Stockbrot gebacken werden. Neben musikalischer Umrahmung wird auch für die Versorgung mit Speisen und Getränken gesorgt sein. Dafür stehen unter anderem Grill und Gulaschkanone bereit. „Also lassen Sie sich überraschen und verbringen einen tollen Nachmittag mit ihrer Familie“, laden die Organisatoren ein.

Laternen, Stockbrot und Grusel in Jersleben

Eine Halloween-Party steigt am Mittwoch, 30. Oktober, am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Jersleben, Bleicher Weg 10. Los geht es um 17.30 Uhr. Geplant ist unter anderem ein Laternenumzug durch den Ort. Außerdem wollen die Organisatoren möglichst viele Gäste mit Speisen vom Grill anlocken. Für etwas Abenteuer sorgen Stockbrot- und Marshmallowgrillen über der Feuerschale. Verkleiden ist ausdrücklich erwünscht. Das beste Kostüm wird prämiert. Auch „feuerwehrfremde“ Gäste sind willkommen. Aber Achtung: Die Aufsichtspflicht wird nicht von den Kameraden der Feuerwehr übernommen. Hier sind weiterhin die jeweiligen Erziehungsberechtigten zuständig.

Tischtennis-Dorfmeisterschaft in Angern

Der Sportverein Angern – Abteilung Tischtennis – hat wieder eine Tischtennis-Dorfmeisterschaft organisiert. Eingeladen sind zu diesem Turnier alle nichtaktiven Tischtennisfreunde in und um Angern. Der Mittwoch, 30. Oktober, wurde bewusst gewählt, denn wegen des Reformationstages am 31. Oktober haben danach alle frei. So beginnen die Meisterschaften auch erst am Abend, um 18 Uhr, in der Sporthalle Angern. Meldeschluss ist eine halbe Stunde vorher, um 17.30 Uhr. Gespielt wird in Gruppen, bestehend aus Frauen, Männern und Kindern. Das Startgeld für Erwachsene beträgt 3 Euro, für Kinder 2 Euro. Willkommen sind in erster Linie Einwohner aus Angern und dessen Ortsteilen, externe Interessenten sind auf Anfrage ebenfalls gerne gesehen. Für die Versorgung mit Speisen und Getränken wird ausreichend gesorgt sein.

Fackelumzug mit Kostümen in Wedringen

Die Freiwillige Feuerwehr Wedringen lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem Fackelumzug mit anschließendem Halloweenfeuer ein. Los geht es am Mittwoch, 30. Oktober, um 17 Uhr auf dem Spielplatz Wiesenweg. Von dort aus startet der Umzug gegen 17.15 Uhr zum Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus. Für das leibliche Wohl sei gesorgt, versichern die Mitglieder der Feuerwehr, weisen aber darauf hin, dass Fackeln und Lampions für den Umzug selbst mitzubringen sind.

Spuk in den Höfen in Dahlenwarsleben

Ganz Dahlenwarsleben steht schon im Zeichen von Halloween. Hier und da sind bereits Spinnweben an Hausfassaden oder Gerippe in Vorgärten zu entdecken. Schließlich erwartet das Dorf bald wieder zahlreiche Gäste von nah und fern. Am Donnerstag, 31. Oktober, lädt der Ort wieder zum „Spuk in den Höfen“ ein. Ein Gast hat es schon tief aus der Unterwelt an die Oberfläche in der Dorfmitte geschafft. Vor dem Trafohäuschen an der Hauptstraße scheint seit wenigen Tagen eine gruselige Krakenspinne aus dem Boden emporzusteigen. Geschaffen wurde sie von Helfern aus einem Strohballen und was sonst noch im Baumarkt zu ergattern ist. An Halloween werden sich ab 17 Uhr gut ein Dutzend Höfe an der Aktion beteiligen. Gruselig wird es auch im Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr, in „Buhtzis Kneipe“, am Sportplatz der SG „Grün Weiß“ sowie auf mehren privaten Anwesen. Einen Lageplan haben die Organisatoren zur besseren Orientierung vorbereitet. Alle teilnehmenden Höfe werden dekoriert, in einigen werden Spiele angeboten, versprechen die Organisatoren. Doch alle haben eines gemein: Nur hier gibt es die begehrten Einträge in die Stempelkarte. Diese können vorab in den Kitas im Ort, in „Buhtzis Kneipe“ sowie am Sportplatz abgeholt oder online auf der Internetseite beauty-barn.de bestellt werden. Wer am Ende seines gruseligen Rundganges am Sportplatz seine Karte nebst allen Stempeln vorweisen kann, wird mit einer Überraschung belohnt. Diese wartet um 19.30 Uhr auf die Gewinner. Anschließend soll das beste Kostüm der Kinder und der Erwachsenen prämiert werden.

Halloween-Ausfahrt der Simsonfreunde Börde von Wolmirstedt aus

Die Simsonfreunde Börde planen in diesem Jahr eine neue Aktion. Für ihre erste Halloween-Ausfahrt am 31. Oktober hoffen sie dazu auf viele Teilnehmer. Startpunkt ist die Schlossdomäne in Wolmirstedt. Treff ist um 13.30 Uhr, Abfahrt ist um 14 Uhr. Wer mitfahren möchte, muss allerdings zwei Bedingungen erfüllen: Ein Halloween-Kostüm tragen und ein Fahrzeug fahren, das in der DDR hergestellt wurde. Die Ausfahrten der Simsonfreunde Börde erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, neben „Simmis“ reihen sich dabei auch viele „Trabbis“ ein. Beim Anknattern im April starteten bei einer Rekordbeteiligung mehr als 450 Fahrzeuge. Auch die kostümierte Weihnachtsausfahrt, erfreut sich einer jährlich wachsenden Teilnehmerzahl.

Zentraler Gottesdienst in Gutenswegen

Einen zentralen Gottesdienst zum Reformationstag feiern die Pfarrbereiche Groß Ammensleben und Niederndodeleben-Irxleben am Donnerstag, 31. Oktober, um 10.30 Uhr gemeinsam in der Kirche in Gutenswegen.

Regionalbischöfin bei Festgottesdienst in Hundisburg

Mit einem Festgottesdienst werden am Reformationstag, 31. Oktober, „470 Jahre Evangelischer Gottesdienst in Hundisburg“ gefeiert. Er wird von der Regionalbischöfin Bettina Schlauraff und Pfarrerin Clara Flach ab 10 Uhr in der St. Andreaskirche zu Hundisburg gestaltet. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Posaunenchor und der Kirchenchor Nordgermersleben/Bebertal. Im Anschluss daran wird zu einem Imbiss geladen.

Gruselparty in Bregenstedt

Jede Menge Gruselspaß verspricht am Mittwoch, 30. Oktober der Förderverein der Kindertagesstätte Sonnenkäferland in Zusammenarbeit mit den Kolbenrasslern. An der ehemaligen Grundschule in Bregenstedt sind ab 17 Uhr alle kleinen und großen Vampire, Hexen, Geister, Skelette und grusligen Gestalten willkommen. Für das leibliche Wohl ist zum Beispiel mit Nudeln mit Tomatensoße, Kürbissuppe und Leckereien vom Grill sowie Getränken gesorgt. Neben einem Taschenlampentanz der Kinder gibt es eine Feuershow und den traditionellen Fackelumzug durch das Dorf. Ab 19 Uhr wird die Druxberger Schalmeienkapelle aufspielen. Mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Bregenstedt geht es durch die Straßen des Ortes. Kinder sollten Fackeln und ihre Lampions zahlreich mitbringen, damit der Umzug zu einem wahren Lichterfest werden kann. Auch Kinder und Familien umliegender Ortschaften sind eingeladen. Alle Kinder, die in einem Gruselkostüm erscheinen, erhalten eine kleine Überraschung, versprechen die Organisatoren.

Gottesdienst in Behnsdorf

Einen zentralen Gottesdienst zum Reformationsfest für die Kirchenregion West gibt es am Donnerstag, 31. Oktober, um 16 Uhr in der Behnsdorfer Kirche. Im Mittelpunkt stehen die Gedanken und das Handeln Martin Luthers, was ihn zu seinen 95 Thesen zur Reformation bewegt hatte, was er in seiner Kirche verändern wollte. Der Gottesdienst mit Workshops und anschließendem gemütlichen Beisammensein bei Kürbis- oder Zwiebelsuppe versteht sich als Angebot für die ganze Familie.

Kinder-Halloween-Party in Osterweddingen

Eine Halloween-Party für Kinder stellt der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Dodendorf am 31. Oktober in der Scheune an der Langen Sülldorfer Straße 6 in Osterweddingen auf die Beine. Los geht es ab 13 Uhr. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Musik gibt es von DJ Ruffi.

Happy Halloween in Langenweddingen

Eine Halloweenparty wird am Donnerstag, 31. Oktober, auch in Langenweddingen gefeiert. Von 15 bis 20 Uhr heißt es in der Halberstädter Straße 18: „Süßes, sonst gibt's Saures!“ Dort sind große und kleine Gäste willkommen, es gibt Muffins, Eiskreationen sowie Glühwein und Kinderpunsch.

Kürbiskino in Alikendorf

Zum „Kürbiskino für Groß und Klein“ laden „Die singenden Kürbisse“ ein. Die Veranstaltung soll am 31. Oktober von 18 bis 19 Uhr an der „Busse von Alikendorf“ stattfinden.

Schaurige und herbstliche Veranstaltungen auch nach dem 31. Oktober

Auch nach dem 30. und 31. Oktober gibt es noch Nachzügler im Landkreis Börde, die an Halloween angelehnte Partys und Feste veranstalten. Dazu zählen unter anderem:

Fackelumzug und Herbstfeuer des Heimatvereins Dolle

Der Heimatverein Dolle lädt Freitag, 1. November, zum Fackelumzug mit anschließendem Herbstfeuer am Dorfgemeinschaftsplatz - ehemaliger Sportplatz - ein. Unterstützt wird diese Veranstaltung von der Ortsfeuerwehr Dolle, die auch den Fackelumzug begleitet. Für die Versorgung mit Speisen und Getränken wird gesorgt sein. Treffpunkt für den Fackelumzug ist um 18 Uhr in der Kastanienstraße, vor dem ehemaligen Kindergarten.

Gruselgarage öffnet in Hillersleben

Der „Verein für ein familienfreundliches Hillersleben“ will für Gänsehaut sorgen. Am Sonnabend, 2. November, öffnen sich wieder die Türen der Gruselgarage an der alten Feuerwehr in Hillersleben Dorf. Diese ist in der Zeit von 18 bis 21 Uhr geöffnet. Hergerichtet wie ein Labyrinth, werden hier Wesen aus einer anderen Welt für den ein oder anderen Schreckmoment sorgen. Kostüme sind erwünscht. Für die Versorgung mit Speisen und Getränken wird gesorgt sein. Es wird unter anderem Stockbrot an der Feuerschale geben. Eine Wahrsagerin hat ihr Kommen angekündigt. Der Eintritt ist frei, am Ende wird um eine Spende für die Arbeit des Vereines gebeten.

Traditionelle Nachtwanderung in Mahlwinkel

Die Feuerwehr und die Heimatfreunde Mahlwinkel laden zur traditionellen Nachtwanderung ein. Am Sonnabend, 2. November, geht es wieder in den Wald. Endstation ist nach zweieinhalb bis drei Kilometern an der ehemaligen Rollbahn. Hier erwarten die Teilnehmer Live-Musik, Feuerkörbe und mehr. Treff ist um 19 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus in der Lindenstraße 3 in Mahlwinkel. Empfohlen werden festes Schuhwerk, warme Kleidung und eine Taschenlampe. Für die Versorgung mit Speisen und Getränken wird ausreichend gesorgt sein. Gruselige Verkleidungen sind gerngesehen.